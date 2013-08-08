МЗС рекомендує не їздити до Ємену

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Також у МЗС рекомендують громадянам України, які вже перебувають на території Ємену, уникати подорожей країною, а також проявляти підвищену пильність і обережність.

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У разі потрапляння у надзвичайні ситуації громадянам України слід невідкладно звертатися до Посольства України в Королівстві Саудівська Аравія за номером телефону: +966 11 450 85 36.

У МЗС нагадують про функціонування в МЗС цілодобової «гарячої лінії»: +38 044 238 16 57.