МЗС рекомендує не їздити до Ємену
19:48, 08 серпня 2013Світ
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Міністерство закордонних справ України у зв’язку із загостренням безпекової ситуації в Єменській Республіці рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Ємену до стабілізації ситуації в цій країні.
МЗС не радить відвідувати Ємен
Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.
Також у МЗС рекомендують громадянам України, які вже перебувають на території Ємену, уникати подорожей країною, а також проявляти підвищену пильність і обережність.
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У разі потрапляння у надзвичайні ситуації громадянам України слід невідкладно звертатися до Посольства України в Королівстві Саудівська Аравія за номером телефону: +966 11 450 85 36.
У МЗС нагадують про функціонування в МЗС цілодобової «гарячої лінії»: +38 044 238 16 57.
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