Держдеп: Посольства США на Близькому Сході закривають через аравійську Аль-Каїду

Про це сказала журналістам у понеділок у Вашингтоні представник держдепартаменту США Марі Харф, повідомляє РІА Новости.

"Аль-Каїда" на Аравійському півострові "- очевидно, найактивніша терористична організація в регіоні, найактивніша в плані операцій. Але крім цього? я не буду входити в деталі щодо того, хто стоїть за цією загрозою", - сказала Харф.

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Раніше США попередили своїх громадян у всьому світі про терористичну загрозу, що виходить з Близького Сходу протягом серпня. У зв'язку із загрозою були закриті посольства і консульства в 29 країнах.

Згідно із заявою держдепартаменту, до суботи, 10 серпня, будуть закриті посольства і консульства в таких містах: Абу-Дабі і Дубай (ОАЕ), Амман (Йорданія), Каїр (Єгипет), Ер-Ріяд, Джидда, Дахран (всі три - Саудівська Аравія), Доха (Катар), Ель-Кувейт (Кувейт), Манама (Бахрейн), Маскат (Оман), Сана (Ємен), Тріполі (Лівія), Антананаріву (Мадагаскар), Бужумбура (Бурунді), Джибуті (столиця однойменної держави), Хартум (Судан), Кігалі (Руанда) і Порт-Луї (Маврикій).

Навпаки, відкрилися в понеділок позапланово закриті в неділю посольства і консульства в Дацці (Бангладеш), Алжирі, Нуакшоті (Мавританія), Кабулі, Гераті, Мазарі-Шаріфі (всі три - Афганістан), а також у Багдаді, Басрі та Ербілі (всі - Ірак).