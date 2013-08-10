Кількість постраждалих у Белфасті поліцейських зросла до 56

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на британську телерадіомовну корпорацію Бі-бі-сі.

Раніше повідомлялося про 26 постраждалих.

Нещодавно в місті, що тільки почало отямлюватися після багаторічного кровопролитного конфлікту між католиками, які наполягають на приєднанні Північної Ірландії до Республіці Ірландія, і протестантами, що підтримують єдність Великобританії в її нинішньому вигляді, почалася чергова хвиля заворушень.

Під час сутичок із маніфестантами поліція застосувала водомети, у відповідь в поліцейських полетіли камені і пляшки.

Напередодні в аналогічних сутичках постраждали вісім поліцейських.