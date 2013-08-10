Кількість постраждалих у Белфасті поліцейських зросла до 56
16:46, 10 серпня 2013Світ
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У сутичках у столиці Північної Ірландії Белфасті в ніч на суботу постраждали, за уточненими даними, 56 поліцейських
Заворушення в Белфасті - протестанти / Фото: Твіттер @kateyo
Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на британську телерадіомовну корпорацію Бі-бі-сі.
Раніше повідомлялося про 26 постраждалих.
Нещодавно в місті, що тільки почало отямлюватися після багаторічного кровопролитного конфлікту між католиками, які наполягають на приєднанні Північної Ірландії до Республіці Ірландія, і протестантами, що підтримують єдність Великобританії в її нинішньому вигляді, почалася чергова хвиля заворушень.
Під час сутичок із маніфестантами поліція застосувала водомети, у відповідь в поліцейських полетіли камені і пляшки.
Напередодні в аналогічних сутичках постраждали вісім поліцейських.
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