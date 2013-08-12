У Єгипті Брати-мусульмани оголосили мобілізацію прихильників

З усієї країни до столиці стікаються майбутні демонстранти. У п'ятницю вони готуються вийти на Тахрір і вже попередили прихильників армії, щоб ті звільнили головну площу країни, а також район президентського палацу, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Крім цього, ісламісти заявляють про організацію ще трьох акцій протесту в різних частинах Каїра.

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Раніше, минулого тижня, прихильники поваленого президента Мухаммеда Мурсі звели барикади біля мечеті раба аль-Адау, побоюючись розгону сидячого страйку.