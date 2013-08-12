У Єгипті Брати-мусульмани оголосили мобілізацію прихильників
11:16, 12 серпня 2013Світ
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«Брати-мусульмани» оголосили в неділю мобілізацію своїх прихильників після нових погроз влади розігнати їхній мітинг у єгипетській столиці.
Брати-мусульмани оголосили мобілізацію / Фото: www.i-g-t.org
З усієї країни до столиці стікаються майбутні демонстранти. У п'ятницю вони готуються вийти на Тахрір і вже попередили прихильників армії, щоб ті звільнили головну площу країни, а також район президентського палацу, повідомляє ИТАР-ТАСС.
Крім цього, ісламісти заявляють про організацію ще трьох акцій протесту в різних частинах Каїра.
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Раніше, минулого тижня, прихильники поваленого президента Мухаммеда Мурсі звели барикади біля мечеті раба аль-Адау, побоюючись розгону сидячого страйку.
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