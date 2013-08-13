Ізраїль збив ракету, націлену на курортне місто
07:00, 13 серпня 2013Світ
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Ізраїльські військові в ніч на вівторок перехопили ракету, націлену бойовиками на курортне місто Ейлат.
Про це повідомила РІА "Новости" співробітниця армійської прес-служби.
Найпівденніше ізраїльське місто, де на берегах Червоного моря відпочивають тисячі туристів з усього світу, неодноразово зазнавав обстрілів з суміжного Єгипту, де діють угруповання радикальних ісламістів.
"Була задіяна система протиракетної оборони "Залізний купол", яка збила реактивний снаряд. Постраждалих і руйнувань немає", - сказала співрозмовниця агентства.
Це перший випадок бойового застосування протиракетних батарей в районі Ейлата. За даними місцевих ЗМІ, в місті пролунала сирена повітряної тривоги, а жителі чули два вибухи.
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