Ізраїль збив ракету, націлену на курортне місто

Про це повідомила РІА "Новости" співробітниця армійської прес-служби.

Найпівденніше ізраїльське місто, де на берегах Червоного моря відпочивають тисячі туристів з усього світу, неодноразово зазнавав обстрілів з суміжного Єгипту, де діють угруповання радикальних ісламістів.

"Була задіяна система протиракетної оборони "Залізний купол", яка збила реактивний снаряд. Постраждалих і руйнувань немає", - сказала співрозмовниця агентства.

Це перший випадок бойового застосування протиракетних батарей в районі Ейлата. За даними місцевих ЗМІ, в місті пролунала сирена повітряної тривоги, а жителі чули два вибухи.