У Путіна заявляють, що паузи у відносинах Росії і США немає

"Яка пауза, коли тривають активні контакти, в тому числі між ключовими міністрами? Краще просто подивитися на реальність, а реальність така, що контакти тривають. Обама приїде на" двадцятку ", міністри спілкуються, по лінії відомств йде практична робота", - сказав Ушаков, коментуючи на прохання журналістів висловлювання американського лідера Барака Обами про паузу між РФ і США.

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"Їде Обама чи ні, відносини настільки важливі, що їх загнати в глухий кут неможливо", - зазначив він.