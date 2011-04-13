Екс-президент Кот-д'Івуар вивезений в таємне місце

Екс-президент Кот-д`Івуара Лоран Гбагбо, затриманий на 11 квітня 2011 р. французькими військовими і прихильниками обраного президента Аслана Уаттари, вивезений в таємне місце в передмісті Абіджана, заявив представник генсека ООН Фархан Хак, передає Reuters.

"Радий повідомити, що колишній президент Кот-д`Івуара арештований. Він живий і здоровий і відповість за свої дії перед судом", - сказав Ф.Хак.