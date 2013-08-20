Білоруські митники вилучили в українця "Опель"
В автодорожньому пункті пропуску «Нова Гута» на білорусько-українській ділянці кордону співробітники Гомельської митниці вилучили у громадянина України легковий автомобіль «Опель Віваро» орієнтовною вартістю 150 млн рублів (16 тис. 816 доларів).
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Державного митного комітету Білорусі.
У ході розгляду було встановлено, що власник автомобіля у травні цього року тимчасово ввіз його на територію Митного союзу, і згодом передав його без дозволу митного органу своєму братові, який і збирався залишити межі Білорусі з порушенням чинного законодавства.
«Водій «Опель Віваро», що ввозив автомобіль, порушив норми Митного кодексу, згідно з яким іноземний транспортний засіб, тимчасово ввезений для особистого користування на територію Митного союзу, може передаватися в користування іншій особі у виняткових випадках тільки з дозволу митного органу», - підкреслили в ДМК Білорусі.
Подальшу долю автомобіля, що належить українцеві, визначить суд.