Узбекистан перейменує 700 сіл і вулиць

Як заявив відповідальний секретар обласної комісії з питань присвоєння найменувань і перейменування географічних об'єктів Сайфіддин Мухиддінов, зокрема, в Наманганському районі області виявлено наявність 148 топонімічних назв, що «не відповідають вимогам", 102 - у Наринському районі, 99 - у Чустському районі, 81 - у Касансайському районі і понад 40 - у місті Намангані.

"На даний час вивчаються пропозиції з присвоєння їм найменувань, що відповідають нашій історії і національному способу життя", - сказав Мухиддінов.

Він підкреслив, що вже перейменовано низку соціально-економічних об'єктів, що були названі на честь певних осіб або не відповідними закону найменуваннями, зокрема, 26 великих і малих каналів і споруд обласної іригаційної системи, які були збудовані ще за часів СРСР.