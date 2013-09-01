У Грузії відкрили пам'ятник Сталіну

Як повідомляє Lenta.ru, захід відбувся в урочистій обстановці: до монумента поклали вінки, й учасники церемонії прочитали присвячені радянському вождю вірші.

Пам'ятник, який створили на зібрані для цього пожертвування, розташований у Телаві біля Меморіалу Другої світової війни. Ініціаторами встановлення нового монумента виступили організація «Сталінець» та Спілка ветеранів.

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У сакребуло (муніципальній адміністрації) Телаві до появи пам'ятника поставилися скептично. Голова муніципалітету Діма Бочорідзе заявив, що монумент встановлено самовільно і може бути демонтований.

Тим часом раніше, в кінці липня, було прийнято рішення відновити демонтований у 2008 році пам'ятник Сталіну в його рідному місті - Горі. Відповідне рішення було прийнято з ініціативи місцевого міських зборів міністерством культури Грузії, проте викликало різку критику з боку президента Михайла Саакашвілі, який назвав Сталіна «антигрузином».

Телаві розташований в Алазанській долині у східній частині Грузії. Імовірно, в цьому старовинному місті похований батько Сталіна - Віссаріон Джугашвілі, який помер в 1909 році в Тифлісі. Широкій публіці Телаві відоме як одне з місць дії кінофільму «Міміно», знятого в Георгієм Данелія в 1977 році.