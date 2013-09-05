Спікер Конгресу США відмовився зустрічатися з російськими колегами

Прес-секретар Бейнера підтвердив, що спікер відхилив прохання про зустріч, передане через російських дипломатів. Причину такого рішення співрозмовник не пояснив.

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Про це повідомляє Lenta.ru за інформацією телеканалу CNN.

Посольство Росії у Вашингтоні проте повідомило, що візит представників обох палат Федеральних Зборів готується і відбудеться наступного тижня. Хто саме увійде до делегації, поки неясно, проте російські парламентарії виявили бажання зустрітися і з сенаторами, і з членами Палати представників від демократів і від республіканців.

Як відреагують на прохання про зустріч інші конгресмени, невідомо, проте росіян, швидше за все, очікує прохолодний прийом, відзначають аналітики.

Колишній глава сенатського комітету з закордонних справ Дік Лугар пояснив, що навряд візит членів Держдуми і Ради Федерації вплине на голосування по резолюції, але не можна виключати, що діалог призведе до якихось позитивних наслідків.

У свою чергу один з помічників керівників Палати представників, коментуючи для CNN намір депутатів приїхати на Капітолійський пагорб, заявив: "Удачі їм".

Нагадаємо, 4 вересня комітет у закордонних справах Сенату США схвалив резолюцію про початок військової операції в Сирії. Сенатори скорегували текст, який їм передав президент США Барак Обама.

У комітеті наполягли, щоб військове втручання тривало не більше трьох місяців , і заборонили проводити наземну операцію. Сенат може поставити резолюцію на голосування вже наступного тижня.

Приводом до вирішення Обами почати операцію в Сирії послужило застосування хімічної зброї 21 серпня. Повстанці та урядові війська, що знаходяться в стані війни, поклали відповідальність один на одного. США , їхні західні союзники, держави Перської затоки вважають, що хімічну атаку під Дамаском влаштували лояльні Асаду війська. Росія скептично ставиться до таких звинувачень і закликає діяти відповідно до рішень Ради безпеки ООН.