Молдова відкидає тиск Росії через угоду з ЄС

Президент країни Ніколае Тімофті заявив, що Молдова не може жити за умов «тиску і погроз».

На тему: Євросоюз: Угода про асоціацію сумісна зі співпрацею з СНД

Кілька днів тому російський віце-прем’єр Дмитро Рогозін попередив Молдову, що підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом спричинить ускладнення у відносинах із Росією. Зокрема, за словами Рогозіна, виникнуть проблеми у торгівлі, вільному пересуванні робочої сили з Молдови, у пошуку статусу для самопроголошеної Придністровської республіки, повідомляє Радіо «Свобода».

Зазначимо, що останнім часом Росія тисне на країни пострадянського простору, намагаючись завадити їх зближенню з ЄС. Цього тижня Вірменія заявила про приєднання до Митного союзу, в якому Росія відіграє провідну роль, хоча досі Вірменія йшла курсом на європейську інтеграцію і наприкінці липня в основному завершила переговори про текст Угоди про її асоціацію з ЄС, включно зі створенням зони вільної торгівлі. Очікували, що цю угоду парафують на саміті учасників програми ЄС «Східне партнерство» у Вільнюсі в Литві в листопаді.