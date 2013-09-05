Євросоюз: Угода про асоціацію сумісна зі співпрацею з СНД

Про це йдеться в розміщеній на офіційному сайті ЄС заяві Єврокомісії, яка стосується відносин з Вірменією.

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"Ми беремо до відома очевидне бажання Вірменії приєднатися до Митного союзу. Ми з нетерпінням бажаємо краще зрозуміти наміри Вірменії, щоб забезпечити сумісність між цим рішенням і зобов'язаннями в рамках Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі. Після цих консультацій ми зробимо висновки для подальших дій. Ми хочемо ще раз підкреслити, що Угода про асоціацію та DCFTA є основою для вигідних всім реформ, а не грою з нульовим результатом і можуть бути сумісні з економічним співробітництвом з членами СНД" , - цитує заяву РІА Новости .

У документі вказується , що в липні після трьох з половиною років були завершені переговори з Вірменією щодо угоди про асоціацію (у тому числі глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі). "Ця угода дозволить Вірменії за підтримки ЄС просувати програму комплексної модернізації та реформ, заснованих на спільних цінностях, політичної асоціації та економічної інтеграції", - йдеться в заяві ЄК.

На тему: Вірменія вирішила вступити до Митного Союзу

У вівторок за підсумками переговорів президентів Вірменії та Росії Сержа Саргсяна і Володимира Путіна було заявлено про намір Вірменії вступити до Митного союзу і в подальшому брати участь у формуванні Євразійського економічного союзу.

Керівник адміністрації президента Вірменії Віген Саркісян в середу заявив, що рішення Єревана про вступ до Митного союзу не означає призупинення або припинення політичного діалогу з Євросоюзом і в політичному порядку залишається парафування з ЄС угоди про асоціацію на саміті "Східного партнерства", який відбудеться в листопаді в Вільнюсі.