Удар по Сирії без санкції РБ ООН підтримали 11 країн "великої двадцятки"
Одинадцять країн "Великої двадцятки" заявили, що підтримують дії США щодо Сирії навіть за відсутності мандату РБ ООН.
Текст заяви, яку підписали Австралія, Канада, Франція, Італія, Японія, Південна Корея, Саудівська Аравія, Іспанія, Туреччина, Великобританія і США, поширив у п'ятницю Білий дім, повідомляє РІА Новости.
"Країни, що підписалися, послідовно підтримували жорстку резолюцію Ради Безпеки ООН, враховуючи, що керування міжнародним реагуванням є відповідальністю Ради Безпеки, але також визнають, що РБ залишається паралізованою, як це було протягом двох з половиною років. Світ не може чекати, поки невдачею закінчаться нескінченні процеси, які можуть призвести тільки до зростання стражданьу Сирії та міжнародної нестабільності", - сказано в заяві.
"Ми підтримуємо зусилля, зроблені Сполученими Штатами та іншими країнами щодо забезпечення заборони на використання хімічної зброї", - зазначено в документі.
Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що Італія виступає проти військового вирішення сирійського питання.