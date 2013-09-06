Удар по Сирії без санкції РБ ООН підтримали 11 країн "великої двадцятки"

Текст заяви, яку підписали Австралія, Канада, Франція, Італія, Японія, Південна Корея, Саудівська Аравія, Іспанія, Туреччина, Великобританія і США, поширив у п'ятницю Білий дім, повідомляє РІА Новости.

"Країни, що підписалися, послідовно підтримували жорстку резолюцію Ради Безпеки ООН, враховуючи, що керування міжнародним реагуванням є відповідальністю Ради Безпеки, але також визнають, що РБ залишається паралізованою, як це було протягом двох з половиною років. Світ не може чекати, поки невдачею закінчаться нескінченні процеси, які можуть призвести тільки до зростання стражданьу Сирії та міжнародної нестабільності", - сказано в заяві.

"Ми підтримуємо зусилля, зроблені Сполученими Штатами та іншими країнами щодо забезпечення заборони на використання хімічної зброї", - зазначено в документі.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що Італія виступає проти військового вирішення сирійського питання.