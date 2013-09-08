ЦВК Росії оголосив попередні результати виборів мера Москви





За результатами обробки 3, 34 відсотків виборчих бюлетенів, найбільше голосів здобув тимчасово виконуючий обов`язки голови міста Сергій Собянін, за нього проголосували 57,77 відсотків виборців. Олексій Навальний, за попередніми даними, дістав 21,56 відсотка, пише Lenta.ru.

Раніше, після закриття виборчих дільниць, було оприлюднено опитування виборців. Згідно з ними, Собянін одержав від 56 до 46 відсотків голосів. Навальному екзит-поли дали від 29 до 35,6 відсотка голосів.

Виборче законодавство Москви не виключає проведення другого туру. Його оголосять в тому разі, якщо жоден з кандидатів після підрахунку всіх бюлетенів не зможе набрати більше половини голосів.