США: Росія проти будь-якої відповідальності щодо Сирії

”Президент Обама послідовно демонстрував свою прихильність багаторівневої дипломатії. Він би волів підтримку РБ ООН, щоб реалізувати міжнародну заборону на використання хімічної зброї, у формі санкцій, відповідальності або схвалення військової сили. Але будемо реалістами - цього просто не відбудеться зараз”, - сказала Райс, виступаючи у Вашингтоні , повідомляє агентство РІА «Новости».

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”Тричі РБ ООН намагалася прийняти резолюцію, яка засуджує менше насильство з боку режиму. Три рази ми вели переговори тижнями з найрозмитішими формулюваннями. Три рази Китай і Росія ветували майже безглузді резолюції. Подібним же чином у минулі два місяці Росія заблокувала дві резолюції, що засуджують використання хімічної зброї, які навіть не приписували провини жодній стороні”, - сказала Райс, яка раніше була постпредом США при ООН.

”Росіяни були проти будь-якої форми відповідальності по Сирії”, - зауважила вона.

Нагадаємо, президент США Барак Обама зажадав дозволу конгресу на проведення військової операції по Сирії у відповідь за можливе застосування хімзброї сирійською владою 21 серпня.