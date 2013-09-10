Сенат США відклав голосування щодо Сирії

Як повідомляє CNN , про це заявив лідер демократичної більшості у верхній палаті Конгресу Гаррі Рід. Очікувалося, що процедурне голосування з сирійського питання відбудеться вже в середу, 11 вересня, але Рід висловив бажання уникнути поспіху , щоб президент Барак Обама встиг пояснити свою позицію кожному сенаторові, передає Лента.ру.

Заява Ріда прозвучала у понеділок, після того як стало відомо про ініціативу Москви, що запропонувала передати сирійську хімічну зброю під контроль міжнародного співтовариства, а потім знищити її. Дамаск відреагував на цю пропозицію з ентузіазмом.

Глава Держдепартаменту Джон Керрі ще до виступу російського МЗС назвав відмову Сирії від хімічної зброї умовою скасування плану військового удару , проте потім оголосив свою заяву «риторичною» і висловив скепсис з приводу ініціативи РФ . Обама, втім, побачив у позиції Москви перспективу позитивного розвитку подій і висловив намір пропрацювати ініціативу.