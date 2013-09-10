У Туреччині почалися Дні культури України

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства культури України, зазначивши, що з цього приводу Анкару сьогодні, 10 вересня, відвідає міністр культури Леонід Новохатько.

Уперше організовані на державному рівні, Дні культури України в Туреччині розпочнуться гала-концертом Національного заслуженого академічного ансамблю танцю ім. Вірського в Національному театрі опери та балету Анкари, поінформували в міністерстві.

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Під час візиту Новохатько зустрінеться з міністром культури і туризму Турецької Республіки Омером Челіком. На зустрічі міністри обговорять питання подальшого розвитку двосторонніх культурних відносин між Україною і Туреччиною, а також досягнення домовленостей щодо співробітництва у сфері охорони культурної спадщини, зазначається в повідомленні.

Крім цього, у рамках Днів культури України в Туреччині відбудеться відкриття культурологічного проекту «Бурштинові мозаїки» та виставки виробів художніх голограм скіфського золота.

Дні культури України в Туреччині цього року триватимуть чотири дні, додали в прес-службі.