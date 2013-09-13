Жодних документів із Вірменією на саміті у Вільнюсі підписано не буде – Фюле

Про це повідомив у п'ятницю журналістам в Єревані комісар ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле.

На тему: Фюле: членство в Митному союзі несумісне із ЗВТ з ЄС

«Угода про глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі є частиною Угоди про асоціацію. Це єдиний документ, і один від одного відокремити неможливо», - сказав Фюле за підсумками неформальної зустрічі керівників МЗС країн «Східного партнерства», передає «Новости-Армения».

Відповідаючи на питання про можливість підготовки якогось документа, що передбачав би новий формат співпраці Вірменії з ЄС, Фюле наголосив, що такий серйозний документ неможливо підготувати до Вільнюського саміту, який пройде в листопаді.

Проте, він додав, що ЄС не відмовляється від подальшої співпраці з Вірменією.

Нагадаємо, за підсумками переговорів президентів Вірменії і Росії Сержа Саргсяна і Володимира Путіна 3 вересня було заявлено про намір Вірменії вступити до Митного союзу і в подальшому брати участь у формуванні Євразійського економічного союзу. Раніше планувалося, що Єреван підпише Угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі з Європейським Союзом у листопаді у Вільнюсі. Проте єврочиновники заявляють, що ці два формати економічної інтеграції несумісні.