ЗМІ: Пентагон не вніс змін до підготовки військової операції в Сирії

Про це повідомляє агентство Рейтер з посиланням на Міноборони США.

Раніше у суботу держсекретар США Джон Керрі за підсумками переговорів зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим, що відбувалися в Женеві, повідомив, що сторони досягли угоди за обсягом і типам хімічної зброї, яку має у своєму розпорядженні режим Башара Асада.

Він також наголосив, що сторони погоджували і план дій. За словами Керрі, США і Росія протягом найближчих днів представлять Організації по забороні хімічної зброї свої пропозиції щодо Сирії, зазначає РИА Новости.

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У понеділок Росія запропонувала передати хімічну зброю, що знаходиться у розпорядженні Сирії, під міжнародний контроль, цю пропозицію підтримала сирійська влада. В ООН і Білому домі заявили про намір розглянути пропозицію.

Переговори Лаврова і Керрі в Женеві, до яких підключалися спецпредставник ООН по Сирії Лахдар Брахимі та інші парламентері, тривали з четверга.