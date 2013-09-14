У Сирії зберігається близько 1 тисячі тонн хімзброї - ЗМІ

За словами американського представника, Росія погодилася з інформацією США про те, що в Сирії знаходиться близько однієї тисячі метричних тонн хімзброї, прекурсорів, включаючи такі вибухові речовини і агенти як перцевий газ, а також нервово-паралітичні отруйні речовини, в числі яких зарин .

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес, яке має дані від представника адміністрації США.

"У Сирії знаходяться близько 45 місць, пов'язаних із програмою хімічної зброї, і на половині з цих об'єктів зберігаються вибухонебезпечні речовини і хімічні матеріали", - сказав представник США в Женеві, де в суботу завершилася зустріч глави МЗС РФ Сергія Лаврова і держсекретаря Джона Керрі з сирійської проблематики.

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Раніше спецслужби мали інформацію, що хімзброя зберігалося всього на декількох об'єктах на заході Сирії. Газета Wall Street Journal у п'ятницю повідомила з посиланням на джерело в американській розвідці, що Сирійські військові перевезли отруйні речовини і супутнє спорядження хімзброї мінімум на 50 об'єктів в Сирії, щоб розвідці США було важко дізнатися про їх місце розташування. Перевезення хімзброї було помічено минулого тижня, коли президент США Барак Обама готувався завдати удару по Сирії у відповідь на застосування, як вважають США, хімічної зброї під Дамаском 21 серпня. Транспортування отруйних речовин на десятки об'єктів по країні ускладнює планувалися США обмежені бойові дії проти сирійських військ. Крім цього, факт перевезення передбачуваної хімзброї може ускладнити втілення плану з передачі хімзброї Асада під міжнародний контроль, зазначає видання.