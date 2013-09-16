Через потужний тайфун у Японії оголошено масову евакуацію (відео)

У 20 префектурах Японії буде проведено масову евакуацію населення, повідомляє ТСН.

Як повідомляє NHK, рекомендації або навіть наказ терміново виїхати з району, який може постраждати від тайфуну "Ман-І", отримали близько 500 тисяч домогосподарств.

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Як повідомляли РИА Новости, тайфун "Ман-І" рухається вздовж Японського архіпелагу на північний схід зі швидкістю 30 кілометрів на годину, набираючи силу. Тиск у центрі тайфуну складає 975 гектопаскалей. Швидкість вітру при поривах дорівнює 40 метрам в секунду. У Токіо з ранку йде сильний дощ, що супроводжується шквалистими поривами вітру. У другій половині дня тайфун впритул наблизиться до північного сходу острова Хонсю.

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