Майже 560 авіарейсів скасовано в Японії через сильний тайфун

Тайфун обрушився на основний японський острів Хонсю, повідомили авіаперевізники, передає РИА Новости.

Кілька тисяч людей змушені перечікувати негоду в аеропорті Ханеда. Наземні види транспорту також працюють з перебоями, оголошення про скасування електричок слідують одне за одним. Тимчасово припинено рух на кількох ділянках столичного метро.

Дві найбільші авіакомпанії країни All Nippon Airlines (ANA) і Japan Airlines (JAL) оголосили про скасування відповідно 209 і 201 рейсу.

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Тайфун "Ман-І" рухається вздовж Японського архіпелагу на північний схід зі швидкістю 30 кілометрів на годину, набираючи силу. Тиск у центрі тайфуну складає 975 гектопаскалей. Швидкість вітру при поривах дорівнює 40 метрам в секунду. У Токіо йде сильний дощ, що супроводжується шквалистими поривами вітру. У другій половині дня тайфун впритул наблизиться до північного сходу острова Хонсю.