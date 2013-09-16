До 800 зросла кількість зниклих через сильну повінь у Колорадо

Про це сьогодні повідомили представники місцевої влади.

За їх даними, в окрузі Леремі невідомою залишається доля 482 осіб, в окрузі Боулдер не вдається встановити зв'язок із 318 жителями. На даний момент підтверджена загибель шести осіб. Понад тисяча місцевих жителів чекають евакуації. Багато населених пунктів відрізані від зовнішнього світу, для евакуації населення влада використовує вертольоти, передає ІТАР-ТАСС.

Президент США 13 вересня оголосив про введення в Колорадо режиму надзвичайного стану. Це дозволило місцевій владі залучити до ліквідації наслідків повені Національну гвардію США, а також дало офіційним особам більше повноважень при проведенні евакуації і розподілі допомоги.

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Найбільше від повені постраждали населені пункти, що розташовані уздовж Скелястих гір між столицею Колорадо - Денвером і сусіднім штатом Вайомінг. Стихійне лихо можна порівняти за масштабами руйнування лише з повінню, що сталася в США у 1976 році. Тоді збиток становив 85 млн доларів, загинуло майже 150 осіб.