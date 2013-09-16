Туреччина відзвітує перед НАТО і ООН про збитий сирійський гелікоптер

Про це повідомляє агентство "Рейтер" з посиланням на заяву міністра закордонних справ Туреччини Ахмета Давутоглу, пише РІА Новости.

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У понеділок турецькі ЗМІ повідомили про падіння сирійського бойового вертольота в 400 метрах від турецького кордону.

За даними місцевих ЗМІ, інцидент стався о 14.00 (за київським часом) на території, підконтрольній сирійської опозиції.

Два пілоти встигли катапультуватися і благополучно приземлилися. Однак вони були вбиті бойовиками опозиційного угруповання "Вільна сирійська армія", які з'явилися на місце катастрофи.

Пізніше віце-прем'єр Туреччини Бюлент Аринч на прес-конференції заявив, що турецькі військові кілька разів попереджали пілотів про необхідність залишити повітряний простір країни. Літак проник углиб повітряного простору Туреччини на два кілометри.