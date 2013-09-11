США визнали факт незаконного прослуховування спецслужбами тисяч телефонів
Документи, опубліковані адміністрацією президента Обами, підтвердили факт порушення співробітниками Агентства національної безпеки (АНБ) закону.
Нова інформація про діяльність АНБ була розміщена 10 вересня на сайті Національної розвідки США, повідомляє Лента.ру.
Згідно з оприлюдненою інформацією, відстеження телефонних номерів в багатьох випадках велося без обов'язкової за законом санкції суду з контролю за зовнішньою розвідкою (Foreign Intelligence Surveillance Court, FISC). У фахівців АНБ існував список з 17 тисяч телефонних номерів, дані яких піддавалися аналізу. Санкція суду мала місце лише щодо двох тисяч номерів з цього списку.
У АНБ раніше заявляли, що відстежують лише ті телефонні номери, щодо яких вдалося отримати судову санкцію і власники яких підозрюються в причетності до терористичної діяльності.
Оприлюднити нову порцію документів, пов'язану з діяльністю АНБ, адміністрації Обами довелося після задоволення судом позову Фонду електронних рубежів (Electronic Frontier Foundation , EFF), що займається захистом прав інтернет-користувачів.
Про програми стеження, розроблені АНБ, стало відомо завдяки документам, які надав у розпорядження преси екс-співробітник ЦРУ і АНБ Едвард Сноуден. Обвинувачений владою США у розголошенні державної таємниці Сноуден в даний час знаходиться в Росії, де йому надано тимчасовий притулок строком на один рік.