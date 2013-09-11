США визнали факт незаконного прослуховування спецслужбами тисяч телефонів

Нова інформація про діяльність АНБ була розміщена 10 вересня на сайті Національної розвідки США, повідомляє Лента.ру.

Згідно з оприлюдненою інформацією, відстеження телефонних номерів в багатьох випадках велося без обов'язкової за законом санкції суду з контролю за зовнішньою розвідкою (Foreign Intelligence Surveillance Court, FISC)​​. У фахівців АНБ існував список з 17 тисяч телефонних номерів, дані яких піддавалися аналізу. Санкція суду мала місце лише щодо двох тисяч номерів з цього списку.

У АНБ раніше заявляли, що відстежують лише ті телефонні номери, щодо яких вдалося отримати судову санкцію і власники яких підозрюються в причетності до терористичної діяльності.

Оприлюднити нову порцію документів, пов'язану з діяльністю АНБ, адміністрації Обами довелося після задоволення судом позову Фонду електронних рубежів (Electronic Frontier Foundation , EFF), що займається захистом прав інтернет-користувачів.

Про програми стеження, розроблені АНБ, стало відомо завдяки документам, які надав у розпорядження преси екс-співробітник ЦРУ і АНБ Едвард Сноуден. Обвинувачений владою США у розголошенні державної таємниці Сноуден в даний час знаходиться в Росії, де йому надано тимчасовий притулок строком на один рік.