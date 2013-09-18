Кіпр планує зняти всі обмеження на банківські операції

Президент Республіки Кіпр Нікос Анастасіадіс запевнив міжнародних кредиторів, що його країна зробить все для успішного виконання угоди про умови виділення антикризової допомоги з метою відновлення економічної активності на Кіпрі після важких рішень Єврогрупи, що включають безпрецедентну "стрижку" незастрахованих депозитів. Про він це заявив в інтерв'ю агентству Bloomberg, передає ІТАР-ТАСС.

"На даний час метою є створення умов для зростання і вирішення серйозних проблем, пов'язаних з безробіттям, для стабілізації фінансової системи", - підкреслив Анастасіадіс.

Він стверджував, що заходи контролю за рухом капіталів поступово знімаються. "Ці заходи повністю буде скасовано в строк до січня 2014 року", - заявив президент.

Кіпр позбавлений доступу до фінансових ринків з весни 2011 року. Влітку 2012 року влада країни змушена була звернутися за допомогою до партнерів по ЄС і до МВФ, щоб врятувати Банк Кіпру і другий за величиною Кіпрський народний банк (відомий як "Лайкі"), які зазнали величезних втрат у результаті рішення ЄС про масоване списання грецьких держоблігацій.

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У березні нинішнього року кіпрська влада узгодила з "трійкою" кредиторів умови кредиту в розмірі 10 млрд євро. Проте в обмін Президент Кіпру змушений був погодитися на ліквідацію "Лайкі" і передачу його здорових активів Банку Кіпру, який, у свою чергу, був підданий жорсткій процедурі примусового залучення коштів великих вкладників до його рекапіталізації. Ці рішення привели до припинення роботи банківської системи наприкінці березня приблизно на два тижні і запровадження після відкриття жорстких заходів контролю за рухом капіталів з метою не допустити виведення власниками рахунків своїх коштів за рубіж.

Збереження обмежень на банківські операції фактично позбавляє можливості фінансові організації виконувати свої функції і привело економіку в стан вільного падіння.