ЗМІ: Співробітників ФБР можуть відправити у відпустку за свій рахунок

Про це повідомляє газета "Вашингтон пост" з посиланням на неназване джерело у ФБР, передає російська служба Радіо Свобода.

За словами джерела, заходи можуть бути прийняті, якщо скорочення витрат уряду триватиме протягом наступного фінансового року, який починається 1 жовтня.

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Як зазначає газета, перші дні неоплачуваної відпустки, швидше за все, припадуть на День Подяки і на Різдво, тобто на ті дні, коли співробітники зазвичай відпочивають.