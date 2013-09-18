ЗМІ: Співробітників ФБР можуть відправити у відпустку за свій рахунок
21:39, 18 вересня 2013Світ
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Федеральне бюро розслідувань США може відправити своїх співробітників у відпустки без утримання на 10 днів і закрити низку офісів
ФБР доведеться экономити / Фото : intellihub.com
Про це повідомляє газета "Вашингтон пост" з посиланням на неназване джерело у ФБР, передає російська служба Радіо Свобода.
За словами джерела, заходи можуть бути прийняті, якщо скорочення витрат уряду триватиме протягом наступного фінансового року, який починається 1 жовтня.
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Як зазначає газета, перші дні неоплачуваної відпустки, швидше за все, припадуть на День Подяки і на Різдво, тобто на ті дні, коли співробітники зазвичай відпочивають.
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