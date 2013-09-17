Держборг США досяг максимуму з часів Другої світової війни

Згідно з доповіддю Бюджетного управління Конгресу, якщо збережеться поточне законодавство, то держборг по відношенню до ВВП протягом декількох років буде трохи знижуватися. Проте зрештою зростання бюджетного дефіциту підштовхне рівень боргу на позначку вищу за поточний рівень, пише РІА Новости.

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"Управління очікує, що через 25 років, до 2038, держборг досягне 100% ВВП, навіть без урахування негативного впливу зростаючого бюджетного дефіциту на економіку", - йдеться в повідомленні.

Аналітики управління вважають, що протягом наступних 10 років дефіцит бюджету США продовжить збільшуватися, переважно за рахунок зростання витрат на виплату відсотків і зростання витрат на соціальне забезпечення і держпрограми з охорони здоров'я.

У довгостроковій перспективі очікується, що федеральні витрати зростуть до 26% ВВП з 22% у 2012 році.

У травні прес -секретар Білого дому Джей Карні повідомив, що дефіцит бюджету знижувався з найбільшою майже за 70 років швидкістю. Передбачалося, що в поточному фіскальному році, який закінчується 30 вересня, дефіцит скоротиться до 642 мільярдів доларів, або до 4% ВВП країни.