Натиснення кнопки Like в США тепер захищається конституцією

Таким чином, "лайки" захищені американської конституцією. До такого висновку прийшов Апеляційний суд США, передає Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse.

Суд розглядав позов мешканця Вірджинії, який працював в управлінні місцевого шерифа. На думку позивача, його звільнили, бо йому «сподобався» політичний супротивник його начальника, хоча він усього лише скористався своїм правом на свободу слова.

«Якщо користувач натискає «подобається» на сторінці виборчої кампанії політика, він повідомляє про своє схвалення цього кандидата, а кампанія отримує підтримку користувача. Таким чином, це є еквівалентом розміщення політичної агітації у себе в палісаднику, що Верховний суд визнав об'єктом свободи слова», - йдеться в 81-сторінковому визначенні суду .

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Тепер справа звільненого співробітника буде переглянуто в суді, що знаходиться нижче. Чи висував житель Вірджинії якісь вимоги в позові, не повідомляється.

Перша поправка до конституції США забороняє зазіхати на свободу совісті, слова, преси і зборів, намагатися встановити державну релігію, а також обмежувати право громадян звертатися до влади зі скаргами.