ЗМІ з'ясували, чи можна дізнатися, хто відвідував особисту сторінку у Facebook

З цим питанням видання 20 Minutos звернулося безпосередньо до офіційних представників соцмережі. Їх також запитали про те , чи не планує сам Facebook ввести подібний сервіс. В Інтернеті існує безліч додатків і «трюків», які нібито можуть визначити , хто і коли відвідував сторінку профілю в Facebook. Втім , жоден з цих інструментів не працює, стверджують співрозмовники видання, передає Noticia.ru.

Протягом довгого часу керівництво Facebook попереджає, що подібні додатки є шахрайськими і поскаржитися на них можна в самій соцмережі. «Більшість цих програм розроблено третіми особами , з якими Facebook не співпрацює . У них міститься спам і віруси , які ставлять під загрозу конфіденційну інформацію про користувача » , - пояснюють представники компанії. «Ніхто не може знати , хто відвідував Вашу сторінку» , - додають вони. «Останні оновлення в « Хроніці » значно спростили конфігурацію всіх особистих відомостей про користувача. Раніше ризик полягав у тому , що деякі елементи (особливо фотографії ) залишалися публічними , так як користувачі не знали , як зробити їх приватними » , - нагадують представники соцмережі. З хакерами Facebook бореться ... за допомогою хакерів. « У США працює програма винагород для зломщиків , які виявляють вразливі місця системи і повідомляють нам про них» , - пояснює керівництво компанії.

«Програми на зразок « Хто дивився мій профіль » з'являються практично щодня , і ми повинні випереджати всіх програмістів , які можуть виявити недоліки » , - розповідають співробітники компанії. Вони також попереджають , що Facebook не планує в майбутньому впроваджувати подібних функцій. Деякі з подібних додатків , наприклад , Lagsoft , минулого користувалися великою популярністю.

Програма вимагала доступ до профілю, фотографій, відеозаписів користувача , запитам про додавання в друзі і навіть запрошувала дозвіл на публікацію відомостей від його імені. В обмін на це користувач отримував відомості про те , хто відвідував його сторінку , проте , як з'ясувалося , вона не була достовірною. Крім того , в моду увійшли і трюки з використанням браузера Chrome . Достатньо було просто подивитися вихідний код сторінки відповідно до відеоінструкції і отримати якийсь список друзів. Втім , він теж не мав нічого спільного зі списком відвідувачів сторінки, пише видання.