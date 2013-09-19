Меркель запевнила, що Німеччина постачала в Сирію хімікати для цивільних цілей

Дані хімічні речовини могли бути застосовані для виробництва отруйних газів, пише Inopressa з посиланням на Der Spiegel.

Однак бундесканцлер Ангела Меркель в інтерв'ю німецькій телерадіокомпанії ARD заявила, що, за даними федерального уряду, всі ці речовини були використані в цивільних цілях. Вона запевнила, що після введення санкцій проти Сирії у травні 2011 року хімікати з Німеччини в цю країну не експортувалися.

Інформація про поставки потенційних компонентів зарину була розголошена в результаті офіційного запиту, зробленого "Лівою партією". Мова йде в основному про фтористий водень, 20 тонн якого було продано в 2002-2003 роках, і ще 73 тонни - в 2005-2006. Крім того, до Сирії відвантажувалися гідрофторид амонію, фторид натрію і сполуки, що містять ціанід калію або натрію, йдеться в статті.

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У цивільній промисловості ці речовини можуть використовуватися "для обробки поверхні металів, фторування питної води та виробництва зубної пасти", пояснює кореспондент. Для їх експорту з Німеччини потрібне схвалення міністерств економіки та закордонних справ, Федеральної служби розвідки і контррозвідки, а також Федеральної служби з економіки та експортного контролю.

"Звучить як спроба виправдатися. Я анітрохи не вірю в [їх] бажання прояснити ситуацію", - прокоментував слова Меркель співголова "Лівої партії" Бернд Ріксінгер.