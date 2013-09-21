Туркменського віце-прем'єра відправили у відставку через поведінку синів

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеве телебачення, таке рішення було прийнято на розширеному засіданні уряду після оприлюдненої головою МВС Туркменії інформації. Як заявив на засіданні міністр внутрішніх справ Іскандер Мулліков, двоє синів і зять Мухаммедова неодноразово влаштовували бійки і скандали в розважальних закладах Ашхабада, туристичній зоні Аваза на туркменському узбережжі Каспію і навіть на борту літака.

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Мухаммедов в уряді був куратором торгівлі і приватного підприємництва. Він був одним із старожилів туркменського уряду і працював на цій посаді ще за часів першого президентського терміну Бердимухамедова.

Указом глави держави віце-прем`єром уряду, керуючим справами апарату президента і кабінету міністрів Туркменістану призначений Пальван Таганов, який раніше працював головою держкомітету Туркменістану з туризму.

Також на розширеному засіданні уряду президент звільнив з формулюванням ”за недоліки в роботі і використання службового становища з особистою метою” голову державного об`єднання ”Туркменгаллаонумлері” (Туркменська пшеничне продукція) Ялкапберди Чариева, голову держконцерну ”Туркменпагта” (Туркменська бавовна) Хакмурада Аннамурадова, а також голову Головної державної податкової служби Аннаберди Мямікова.