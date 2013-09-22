Партія Меркель перемагає на виборах у Німеччині

Згідно з опитуваннями, за ХДС проголосували більшість німецьких виборців. Про це за інформацією Agence France-Presse повідомляє Lenta.ru.

У той же час один із союзників ХДС по правлячій коаліції може не подолати п'ятивідсотковий прохідний бар'єр.

На тему: У Німеччині проходять парламентські вибори

Йдеться про вільних демократів (ВДП).