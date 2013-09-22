Партія Меркель перемагає на виборах у Німеччині
19:17, 22 вересня 2013Світ
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Екзит-поли віддали перемогу на парламентських виборах у Німеччині Християнсько-демократичному союзу (ХДС), який очолює нинішній канцлер Ангела Меркель.
Екзит-поли віддали партії Меркель перемогу на виборах у Німеччині
Згідно з опитуваннями, за ХДС проголосували більшість німецьких виборців. Про це за інформацією Agence France-Presse повідомляє Lenta.ru.
У той же час один із союзників ХДС по правлячій коаліції може не подолати п'ятивідсотковий прохідний бар'єр.
На тему: У Німеччині проходять парламентські вибори
Йдеться про вільних демократів (ВДП).
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