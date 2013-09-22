ЗМІ: перемогу Меркель на виборах забезпечили жінки





ХДС/ХСС, за останніми даними різних соціологічних компаній, одержує 42,2-42,5% голосів виборців. Не виключено, що цей результат дозволить йому здобути абсолютну більшість у бундестазі і самостійно сформувати уряд. На минулих виборах блок набрав 33,8% голосів, зазначає РІА Новости.

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Як повідомляє ARD, з усіх виборців-чоловіків, які брали участь в опитуванні, 39% проголосували за ХДС/ХСС. Частка жінок, які обрали блок Меркель, - 44%. Ці дані телерадіокомпанія опублікувала на своєму сайті і в мікроблозі в Twitter.

За даними exit polls, до бундестагу проходять чотири партії: Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), від якої за посаду канцлера бореться Пеєр Штайнбрюк, набирає 25,6-25,9%, ”Зелені” - 8,0-8,2%, Ліва партія - 8,0-8,4%.

Прохідний бар`єр для проходження до парламенту становить 5% - це, якщо вірити exit polls, не дає шансів ”Вільній демократичній партії” (ВДП), соратнику блоку Меркель по правлячій коаліції. Вона, за даними опитувань, набирає 4,6-4,7%.

Дані exit polls постійно уточнюються.