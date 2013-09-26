Держдеп США попередив громадян про атаки, заплановані Аль-Каїдою

"Згідно з наявною інформацією, Аль-Каїда, пов'язані з нею організації та інші терористичні спільноти продовжують планувати терористичні атаки проти інтересів США в безлічі регіонів, включаючи Європу, Азію, Африку і Близький Схід. Ці атаки можуть включати широке розмаїття тактики, включаючи операції смертників, вбивства, викрадення, захоплення та вибухи", - йдеться в повідомленні держдепартаменту, повідомляє РІА Новости.

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"Нагадуємо громадянам США, що необхідно підтримувати високий рівень пильності", - додали в держдепартаменті.

На думку американської влади, метою терористів можуть стати спортивні змагання, житлові будинки і офіси, готелі, клуби, ресторани, церкви, школи, торгові центри та інші популярні серед туристів місця в США і за кордоном.