Конституційний суд Румунії схвалив закон, який дозволяє винищення бездомних собак

Рішення суду оголосив його голова Августин Зегрян. Закон передбачає усипляння тварин, для яких не знайдеться нових господарів протягом двох тижнів після переміщення в притулок. Тепер документ має підписати президент країни Траян Бесеску, який раніше висловився за винищення бездомних собак.

Проблема стала однією з найгостріших для Румунії - в одному тільки Бухаресті живе близько 65 тисяч бродячих собак. З початку року від їхніх укусів постраждали тисячі людей. Гостра дискусія про необхідність боротися з тваринами розгорілася після того , як у серпні зграя собак загризла в парку Бухареста чотирирічного хлопчика, викликавши в місті демонстрації протесту, передає ІТАР -ТАРС.

Після вступу Румунії в 2007 році в Європейський союз вбивати бродячих собак тут заборонено законом, можлива лише їх стерилізація. Однак на практиці тварин майже ніхто не забирав, тому притулки виявилися переповнені. До того ж 1 млн євро, виділений кілька років тому на ці цілі французької кінозіркою і відомою захисницею тварин Бріжит Бардо, безслідно зник, як і придбана на частину з них пересувна клініка. Вона звернулася за роз'ясненням до колишнього мера Бухареста, а нині президента Бесеску. У відповідь глава держави запропонував кінозірці "завантажити на корабель всіх бродячих румунських собак і вивезти їх туди , куди вона захоче".

У листопаді 2011 року парламент Румунії вже приймав аналогічний законопроект про усипляння бездомних собак, проте через два місяці Конституційний суд визнав його таким, що не відповідає Конституції .