В Івано-Франківську за неповні 2 місяці бродячі тварини покусали 57 людей
06:34, 27 лютого 2008Суспільство
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Щотижня виловлюють близько 70 особин
В Івано-Франківську від початку року по медичну допомогу звернулися 57 осіб, яких покусали бродячі тварини.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Івано-франківського міськвиконкому.
За даними міської влади, в Івано-Франківську посилилася міграція бродячих тварин. Особлива їхня активність спостерігається на вулицях Довженка і Автоливмашівській обласного центру.
Нині в місті працює дві бригади по відлову бездомних тварин, якими щотижня виловлюється близько 70 особин.
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