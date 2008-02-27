В Івано-Франківську за неповні 2 місяці бродячі тварини покусали 57 людей

В Івано-Франківську від початку року по медичну допомогу звернулися 57 осіб, яких покусали бродячі тварини.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Івано-франківського міськвиконкому.

За даними міської влади, в Івано-Франківську посилилася міграція бродячих тварин. Особлива їхня активність спостерігається на вулицях Довженка і Автоливмашівській обласного центру.

Нині в місті працює дві бригади по відлову бездомних тварин, якими щотижня виловлюється близько 70 особин.