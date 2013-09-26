Знайдено тіла двох зниклих після аварії Costa Concordia - ЗМІ

Тіла двох людей, які зникли після аварії лайнера Costa Concordia, було знайдено в четвер в результаті пошуково-рятувальної операції, яка відновилася на судні з початку тижня. Тепер буде проводитися генетична експертиза останків.

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на телеканал SkyTG24, який цитує голову департаменту цивільного захисту Італії Франка Габріелі.

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Лайнер Costa Concordia напоровся на рифи в ніч на 14 січня в Тірренському морі поблизу острова Джильо біля узбережжя італійської області Тоскани. На борту судна перебували понад 4,2 тисячі пасажирів та членів екіпажу. Жертвами аварії стали 32 особи. У вівторок вранці, 17 вересня 2013, повністю завершилася операція з підйому і приведення у вертикальне положення затонулого круїзного лайнера Costa Concordia.