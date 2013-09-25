Суд у справі Costa Concordia погодився на нову експертизу судна

Таким чином, було задоволено прохання сторони захисту - адвокатів обвинуваченого капітана корабля Франческо Скеттіно. Експертизу механізмів судна буде проведено, коли уламки корабля надійно зафіксують, повідомляє "Газета.ру" з посиланням на Corriere dela Sera.

Нагадаємо, напередодні капітан лайнера Франческо Скеттіно на засіданні суду в італійському місті Гроссето звинуватив у трагедії рульового Якоба Руслі Біна.

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Як повідомлялося, в січні 2012 року круїзний лайнер Costa Concordia натрапив на риф і затонув біля берегів Італії. У момент аварії на борту було чотири тисячі чоловік, 32 з них загинули. Двох пасажирів досі не можуть знайти.

Компанія Costa Crociere запропонувала постраждалим по 11 тисяч євро як компенсацію, однак близько 150 пасажирів мають намір добиватися виплати більшої суми.

У суді міста Гроссето вже пройшли декілька раундів засідань процесу проти капітана корабля Франческо Скеттіно. Він звинувачується в ненавмисному вбивстві, затопленні судна і ряді інших злочинів, пов'язаних з катастрофою.

Минулого тижня італійські інженери завершили операцію з підйому затонулого лайнера.