Медведєв вважає, що Росія може опинитися в прірві

Стаття публікується в газеті ”Ведомости”.

”Фактично ми знаходимося на роздоріжжі. Росія може продовжити дуже повільний рух з близькими до нульових темпами економічного зростання. Або зробити серйозний крок вперед”, - написав глава уряду, повідомляє РІА «Новости».

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За його словами, другий шлях пов`язаний з ризиками.

”Але проходження за першим сценарієм - з уявною можливістю збереження вже досягнутого благополуччя - ще небезпечніше. Це пряма дорога до його втрати. Дорога в прірву”, - вважає Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку Російської Федерації прогнозує уповільнення темпів зростання економіки в країні до 2016 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це в ході Х Щорічної конференції Fitch Ratings «Прогноз щодо макроекономічної ситуації та банківського сектора Росії» заявив директор зведеного департаменту макроекономічного прогнозування Мінекономрозвитку Росії Олег Засов.

«Наш прогноз дійсно найбільш свіжий, тому що ми вносили його в уряд у ніч на сьогодні, як кажуть, свіжіше не буває. Дійсно, в цьому прогнозі відбулося достатньо багато переглядів порівняно з попереднім прогнозом, який ми робили в квітні, і на якому, в принципі, грунтувалися бюджетні проектування на 2014 і на наступні два роки. Перегляди в основному, природно, в негативний бік», - сказав Засов.

За його словами, Мінекономрозвитку РФ переглянуло темпи зростання ВВП на 2013 рік із 2,4% до 1,8%. Водночас, російське відомство прогнозує, що зростання економіки Росії в 2014 році становитиме близько 3%, у 2015 – 3,1% і в 2016 – 3,3%.

«Це дуже мало. Ми очікували, що зростання економіки прискориться в 2015-2016 роках і становитиме більше 4 відсотків», - підкреслив він.

Як пояснив Засов, основні причини перегляду показників зростання ВВП, це негативна динаміка інвестицій цього року. Зокрема, він зазначив, що «Газпром» цього року практично на третину скоротив свої інвестиційні програми. А оскільки російська газова компанія інвестує близько 10% від усіх інвестицій у РФ, то політика «Газпрому» «дуже суттєво зіграла на негативну динаміку інвестицій цього року». Другий чинник, за його словами, полягає в зниженні можливості проіндексувати зарплати бюджетникам.

«Зарплати цієї категорії були ключовим чинником зростання доходів населення цього року. В попередні два роки вони зростали двозначними темпами. З наступного року ми пропускаємо індексацію зарплат бюджетників і в принципі зростання зарплат може достатньо серйозно уповільнитися. І тут для нас ключовим буде питання, як розвиватиметься ситуація із заощадженнями населення й перш за все з кредитуванням», - сказав він.

12 вересня, уряд Російської Федерації в умовах уповільнення економічного зростання скорочує витратну частину бюджету на щонайменше 5%.

Росія завершила перший квартал із показником зростання ВВП 1,6%.

Згідно з інформацією Росстату, зростання ВВП РФ за другий квартал становило 1,2%, за підсумками першого півріччя - 1,4%. Зростання ВВП Росії в 2012 році становило 3,4%.