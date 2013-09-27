Експерт: Диктатура Путіна зіпсує відносини Росії та Німеччини

Таку думку висловив президент Центру європейських і трансатлантичних студій Олексій Коломієць у ефірі "Ера-FM".

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"Мені важко уявити, що німці будуть вести "бізнес як зазвичай", якщо буде утворена велика коаліція у Німеччині, беручи до уваги диктаторський режим Росії. Похолодання у німецько-російських відносинах настало трохи більше року тому, коли Путні повернувся у Кремль і почалися процеси, які розгорнули Росію від умовно-ліберального курсу Медведєва", - сказав Коломієць, пише Gazeta.ua.

Він нагадав, що раніше стосунки між Дмитром Медведєвим і Ангелою Меркель були дуже приятельськими.

"Зараз ситуація протилежна. Прогнозую, що просування диктаторських ухилів путінського режиму збільшить проблеми у російсько-німецьких стосунках", - зазначив Коломієць.

Нагадаємо, на парламентських виборах у Німеччині перемогла партія чинного канцлера Меркель ХДС/ХСС.