Facebook вдалося відсудити у спамерів три мільйони доларів

Суд американського штату Каліфорнія зобов'язав компанію Power Ventures виплатити штраф у розмірі трьох мільйонів доларів за розсилання спаму в соціальній мережі Facebook. Про це йдеться в опублікованому 26 вересня рішенні суду, пише Лента.ру.

Як йдеться у документі, Power Ventures визнана винною у незаконному доступі до акаунтів користувачів, порушенні авторських прав, а також правил користування Facebook. У ході розгляду було встановлено причетність компанії до розсилання користувачам соцмережі більш ніж 60 тисяч рекламних листів.

Зареєстрована на Кайманових островах компанія Power Ventures, дозволяла користувачам об'єднувати акаунти в різних соціальних мережах через центр управління на своєму сайті power.com. Отримана при реєстрації на сайті персональна інформація про акаунти у Facebook надалі використовувалася для розсилки спаму.

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Судовий розгляд між Facebook і Power Ventures тягнувся з 2008 року. У 2012 році соціальна мережа виграла справу, однак остаточний розмір штрафу було затверджено тільки зараз - після розгляду всіх апеляційних заяв керівництва Power Ventures.

Power Ventures - не єдиний учасник гучних судових процесів, що стосуються розповсюдження спаму в Facebook. У 2009 році за розсилку спаму в соцмережі до штрафу в розмірі 711 млн доларів суд засудив Сенфорд Уоллеса (Sanford Wallace), також відомого під ім'ям «Король спаму».

Як підрахували в серпні 2013 року італійські експерти Андреа Строппа (Andrea Stroppa) і Карло де Мічелі (Carlo De Micheli), щороку спамери у Facebook заробляють більше 200 мільйонів доларів США .