Facebook дозволив користувачам правити пости після публікації

Як повідомляють користувачі, історію змін того чи іншого поста тепер можна буде подивитися, натиснувши на спеціальну посилання поруч з часом публікації повідомлення.

Раніше для того, щоб внести зміни в пост, користувачі повинні були видалити його, внести правки і опублікувати заново. Таким чином, губилися всі залишені під постом коментарі і всі «зароблені» лайки, повідомляє Лента.ру.

Поки нова функція доступна в тестовому режимі для обмеженого числа користувачів. Очікується , що незабаром можливість редагувати опубліковані повідомлення з'явиться також у додатку соціальної мережі для iOS. У червні 2012 року в Facebook з'явилася можливість редагувати залишені під постами і фотографіями коментарі.

До появи функції користувачі могли внести зміни в коментар тільки видаливши його і залишивши новий. Соціальна мережа Facebook була запущена в 2004 році і є найпопулярнішою соцмережею у світі. Всього на сайті зареєстровано більше одного мільярда користувачів.