Facebook дозволив користувачам правити пости після публікації
У Facebook з'явилася можливість редагувати опубліковані раніше пости. Відповідна опція була додана на сайт соціальної мережі, а також у мобільний додаток Facebook для Android.
Як повідомляють користувачі, історію змін того чи іншого поста тепер можна буде подивитися, натиснувши на спеціальну посилання поруч з часом публікації повідомлення.
Раніше для того, щоб внести зміни в пост, користувачі повинні були видалити його, внести правки і опублікувати заново. Таким чином, губилися всі залишені під постом коментарі і всі «зароблені» лайки, повідомляє Лента.ру.
Поки нова функція доступна в тестовому режимі для обмеженого числа користувачів. Очікується , що незабаром можливість редагувати опубліковані повідомлення з'явиться також у додатку соціальної мережі для iOS. У червні 2012 року в Facebook з'явилася можливість редагувати залишені під постами і фотографіями коментарі.
До появи функції користувачі могли внести зміни в коментар тільки видаливши його і залишивши новий. Соціальна мережа Facebook була запущена в 2004 році і є найпопулярнішою соцмережею у світі. Всього на сайті зареєстровано більше одного мільярда користувачів.