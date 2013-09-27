ООН розслідуватиме сім інцидентів, пов'язаних із застосуванням хімічної зброї в Сирії

Інспектори ООН найближчими днями проведуть експертизу на місцях семи передбачуваних випадків застосування хімічної зброї в Сирії. Як передає ІТАР-ТАРС, всесвітня організація сьогодні оголосила, що фахівці завершать роботу на місцях вже у понеділок, 30 вересня, а остаточні результати розслідування слід чекати на кінець жовтня.

"Місія Об'єднаних Націй, яка розслідує передбачуване застосування хімічної зброї в Сирії, у п'ятницю продовжила роботу над вичерпною доповіддю, яку вона сподівається підготувати до кінця жовтня", - йдеться в повідомленні офіційного представника генсека ООН Мартіна Несіркі.

Він вперше відкрито перерахував сім інцидентів з можливим застосуванням отруйливих речовин. Це події в Хан-ель-Асалі 19 березня, Шейх-Максуді 13 квітня, Саракебі 29 квітня, Гуті 21 серпня, Баххарії 22 серпня, Джобарі 24 серпня і Ашрафіє-Сахнаї 25 числа того ж місяця. Всі ці випадки будуть включені в остаточну доповідь експертів.

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Останні три додано до розслідування на прохання Дамаска. За інцидентом в Гуті експерти вже подали проміжну доповідь, яка підтвердила застосування отруйного газу зарину.

"Команда інспекторів ООН, яка повернулася до Сирії для другого візиту 25 вересня, розраховує завершити роботу до понеділка, 30 вересня", - повідомив Несіркі. За його словами, "експерти одержали кілька документів і зразків", а також опитали безліч очевидців, медиків і постраждалих.

Експерти ООН з хімічної зброї 26 вересня відновили свою роботу в Сирії.

Голова групи інспекторів повідомив, що подана раніше в ООН доповідь щодо хіматаки 21 серпня під Дамаском "була лише частковою".