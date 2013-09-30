Експерти ООН з хімзброї завершили місію в Дамаску
16:54, 30 вересня 2013Світ
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Група експертів ООН з хімічної зброї в понеділок покинула Дамаск, завершивши розслідування повідомлень про застосування хімзброї, повідомляє агентство Франс Прес.
В ООН не виключають нових інспекцій в Дамаску / Фото: svali.ru
Раніше глава делегації інспекторів ООН Оке Селстром заявив, що експерти під час поїздки не зможуть відвідати всі місця, з яких приходили повідомлення про застосування бойових отруйних речовин.
Він не виключив можливість нової інспекційної поїздки до Сирії на місця передбачуваних хіматак, проте заявив, що нинішній візит продовжений не буде, повідомляє РІА Новости.
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У п'ятницю ООН заявила, що в рамках поїздки експерти повинні досліджувати сім місць у Сирії, де, імовірно, було використано хімічну зброю.
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