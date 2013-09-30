Експерти ООН з хімзброї завершили місію в Дамаску

Раніше глава делегації інспекторів ООН Оке Селстром заявив, що експерти під час поїздки не зможуть відвідати всі місця, з яких приходили повідомлення про застосування бойових отруйних речовин.

Він не виключив можливість нової інспекційної поїздки до Сирії на місця передбачуваних хіматак, проте заявив, що нинішній візит продовжений не буде, повідомляє РІА Новости.

На тему: ООН буде вивозити хімзброю з Сирії в екстремальних умовах

У п'ятницю ООН заявила, що в рамках поїздки експерти повинні досліджувати сім місць у Сирії, де, імовірно, було використано хімічну зброю.