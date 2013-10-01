РФ відмовила Україні у поверненні вцілілого рибалки Федоровича додому

РФ відмовила Україні у задоволенні клопотання про зміну міри запобіжного заходу Федоровичу з підписки про невиїзд на взяття на поруки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Наразі справа продовжує перебувати на дослідуванні у Слідчому комітеті ФСБ і вона ще не передана до суду”, - сказав Перебийніс.

Він повідомив, що Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону отримало офіційну інформацію від слідчого про відмову в задоволені прохання українського консула про зміну запобіжного заходу щодо Федоровича - взяття його на поруки.

“Ми плануємо знову порушувати питання про повернення Федоровича в Україну під час наступних контактів високого рівня з російською стороною”, - сказав Перебийніс.

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Він також повідомив, що 30 вересня до міста Єйськ прибув консульський співробітник Генерального консульства України в Ростові-на-Дону для проведення чергових зустрічей з Федоровичем та його адвокатом.

Крім того, за словами Перебийніса, МЗС планує надати Федоровичу чергову матеріальну допомогу для оплати проживання в місті Єйськ.

Довідка УНІАН. 17 липня 2013 року катер Прикордонної служби Росії зіткнувся в Азовському морі з українським баркасом. Четверо рибалок загинули. Один член екіпажа – Федорович – був врятований. Після зіткнення він потрапив до лікарні в Єйську (Краснодарський край РФ), звідки його згодом виписали.

21 липня Слідчим відділом Прикордонного управління Краснодарського краю стосовно Федоровича було порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 256 КК РФ (протизаконний вилов водних біологічних ресурсів). Він чекає суду в Єйську.

Федорович заявив, що катер російських прикордонників умисно протаранив український баркас.

28 серпня телеканал "1+1" у програмі ТСН обнародував відеосюжет про зіткнення. На відео видно, як судно прикордонників переслідує човен рибалок, а ті намагаються піти від погоні, а через деякий час відбувається зіткнення. Також чутно, як чоловіки з російського судна закликають один одного ще раз ударити баркас, який вже й так почав тонути. 29 серпня начальник Сектора зв'язків з громадськістю Управління МВС України на Донецькій залізниці Ольга Чорна повідомила, що цей відеосюжет залучено до матеріалів слідства.

12 вересня Єйський районний суд відхилив касаційну скаргу адвоката Федоровича на рішення про порушення стосовно нього кримінальної справи.

14 вересня Департамент інформації і преси МЗС Росії за підсумками російсько-українських консультацій з урегулювання інциденту в Азовському морі повідомив, що справу Федоровича буде врегульовано в рамках законодавства РФ.

МЗС України за підсумками цих консультацій зажадало об'єктивно і всебічно розслідувати інцидент, а також повернути на Батьківщину Федоровича.

Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону подало клопотання про зміну міри запобіжного заходу Федоровичу з підписки про невиїзд на взяття на поруки.