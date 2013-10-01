Толоконникова із Pussy Riot припинила голодування

Учасниця групи Pussy Riot Надія Толоконникова 1 жовтня припинила голодування, повідомляють на сайті управління ФСВП по Мордовії.

Як сказано у повідомленні, вона почала приймати їжу об 11:00. У зв'язку з тривалим голодуванням Толоконникова переведена на дієтичне харчування.

Також про припинення голодування Толоконникової повідомив депутат Держдуми Ілля Пономарьов. Політик написав у твіттері, що вона перестала голодувати з медичних причин, але продовжує вимагати переведення до іншої колонії.

Пономарьов був першим відвідувачем, якого допустили до Толоконникової за п'ять діб. Раніше чоловікові активістки та її захисту відмовляли у відвідинах, аргументуючи рішення рекомендаціями лікарів.

На тему: Учасницю Pussy Riot, яка голодує в колонії, госпіталізували

Як повідомляв УНІАН раніше, п'ять учасниць групи Pussy Riot в кінці лютого 2012 прийшли в храм Христа Спасителя в Москві і, надівши маски, провели так званий панк-молебень.

Відеоролик з виступом був викладений в Інтернеті і викликав суспільний резонанс. Поліція затримала трьох учасниць акції - Марію Альохіну, Надію Толоконникову та Катерину Самуцевич, яких Хамовницький суд Москви 17 серпня 2012 засудив до двох років колонії загального режиму за хуліганство.

Мосміськсуд 10 жовтня 2012 року змінив Самуцевич покарання на умовний термін і звільнив з-під варти в залі суду. Вирок Альохіній і Толоконниковой було залишено в силі.

23 вересня 2013 року Толоконникова оголосила голодування і попросила порушити кримінальну справу проти заступника начальника мордовської колонії, який нібито погрожував вбити її. За відомостями УФСІН Мордовії, заяви про голодування та загрози послідували після відмови співробітника колонії створити Толоконниковой пільгові умови.