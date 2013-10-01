Голова ЄП вважає, що безробіття серед молоді загрожує демократії

Шульц сьогодні виступив в Тартуському університеті з лекцією про безробіття серед молоді в Європі. Він зазначив, що Європа як і раніше є найбагатшим місцем у світі, де живуть найбільш освічені люди і підприємці, але тут може з'явитися так зване втрачене покоління - молоді люди, які не можуть знайти роботу, повідомляє РІА «Новости».

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За словами Шульца, суспільство має зрозуміти, що така ситуація загрожує демократії. "Демократія не гарантована навічно. Демократія - це подарунок, який потрібно захищати щодня. Найбільшим ризиком для демократії є несправедливість і безнадія", - сказав він.

Зараз у Євросоюзі не мають роботи 23,5% європейців молодше 25 років, тобто приблизно 7,5 мільйона чоловік.