Толоконникова із Pussy Riot відновить голодування, якщо її вимоги не виконають
Засуджена учасниця Pussy Riot Надія Толоконникова пообіцяла відновити голодовку, яку перервала за станом здоров'я.
Засуджена учасниця Pussy Riot Надія Толоконникова пообіцяла відновити голодовку, яку перервала «з причини свого дуже важкого стану і ускладнень, які виникли». Про це йдеться в її посланні, переданому Ленте.ру, через депутата Іллю Пономарьова і чоловіка Толоконникової Петра Верзілова. Пономарьову тези Толоконникової були передані усно при зустрічі.
За словами засудженої, вона продовжить голодування, якщо не будуть виконані три її головних вимоги: проведено розслідування умов утримання жінок у мордовській ІК-14, забезпечено безпеку тих засуджених, хто дасть свідчення про ситуацію в ІК-14, здійснено переведення Толоконникової до іншої колонії.
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Також Толоконникова готова не відновлювати голодування і повернутися з лікарні в ІК-14, якщо буде порушено кримінальну справу щодо заступника начальника колонії підполковника Юрія Купріянова. «У разі порушення справи я готова провести залишок свого терміну в ІК-14», - йдеться в заяві засудженої.
Як повідомляв УНІАН, учасниця групи Pussy Riot Надія Толоконникова 1 жовтня припинила голодування, йдеться у повідомленні на сайті управління ФСВП по Мордовії. Як сказано в повідомленні, вона почала приймати їжу об 11:00. У зв'язку з тривалим голодуванням Толоконникову переведено на дієтичне харчування.