Толоконникова із Pussy Riot відновить голодування, якщо її вимоги не виконають

Засуджена учасниця Pussy Riot Надія Толоконникова пообіцяла відновити голодовку, яку перервала «з причини свого дуже важкого стану і ускладнень, які виникли». Про це йдеться в її посланні, переданому Ленте.ру, через депутата Іллю Пономарьова і чоловіка Толоконникової Петра Верзілова. Пономарьову тези Толоконникової були передані усно при зустрічі.

За словами засудженої, вона продовжить голодування, якщо не будуть виконані три її головних вимоги: проведено розслідування умов утримання жінок у мордовській ІК-14, забезпечено безпеку тих засуджених, хто дасть свідчення про ситуацію в ІК-14, здійснено переведення Толоконникової до іншої колонії.

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Також Толоконникова готова не відновлювати голодування і повернутися з лікарні в ІК-14, якщо буде порушено кримінальну справу щодо заступника начальника колонії підполковника Юрія Купріянова. «У разі порушення справи я готова провести залишок свого терміну в ІК-14», - йдеться в заяві засудженої.

Як повідомляв УНІАН, учасниця групи Pussy Riot Надія Толоконникова 1 жовтня припинила голодування, йдеться у повідомленні на сайті управління ФСВП по Мордовії. Як сказано в повідомленні, вона почала приймати їжу об 11:00. У зв'язку з тривалим голодуванням Толоконникову переведено на дієтичне харчування.